RTL Passion 06:25 bis 07:15 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Aus alter Freundschaft D 2003 Merken Die verletzte Walter weiß keinen anderen Ausweg, als zu Uschi zu gehen. Uschi schweigt Strauss gegenüber und holt Kerstin, damit diese Walter verarzten kann. Kerstin willigt zwar ein, setzt Uschi aber ein Ultimatum von 48 Stunden. Sollte Uschi bis dahin Walter nicht bei der Polizei gemeldet haben, will Kerstin selbst Anzeige erstatten. Uschi will Walter jedoch um keinen Preis ans Messer liefern. Doch dann erfährt noch jemand anderes von Walters Aufenthaltsort. Der Besuch ihres Sohnes Alex stimmt Simone zum ersten Mal seit Wochen wieder optimistisch. Sie klammert sich an die Hoffnung, dass sie ihren Albtraum in Gestalt Baumanns endlich abschütteln kann. Doch dann taucht Baumann erneut höchstpersönlich auf. Nina hat das Gefühl, von Andys Eltern abgelehnt zu werden. Andy nimmt seine Eltern in Schutz, doch dann belauscht er ein Gespräch der beiden, das sich um Nina dreht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Katharina Zapatka (Ariane May) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Stefan Puntigam (Andy Wagner) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Cornelia Dohrn Drehbuch: Andreas Fuhrmann, Inka Thelen, Sven Miehe, Ulla Becker Musik: Karim Sebastian Elias

