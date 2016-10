Classica 01:35 bis 03:15 Musik Klassik am Odeonsplatz - Spanische Nacht Manuel de Falla: El sombrero de tres picos, Suite Nr. 2 / Sergej Prokofjew: Violinkonzert Nr. 2 g-Moll op. 63 / Claude Debussy: Ibéria / Manuel de Falla: Vorspiel zum 2. Akt, Tanz und Chor aus "La vida breve" / Maurice Ravel: Alborada del gracioso D 2015 Stereo 16:9 Merken Julia Fischer (Violine), Chor und Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks; Leitung: Pablo Heras-Casado. Manuel de Falla: El sombrero de tres picos, Suite Nr. 2 - Sergej Prokofjew: Violinkonzert Nr. 2 g-Moll op. 63 - Claude Debussy: Ibéria - Manuel de Falla: Vorspiel zum 2. Akt, Tanz und Chor aus "La vida breve" - Maurice Ravel: Alborada del gracioso. Der Odeonsplatz mit seinem stimmungsvollen mediterranen Flair ist einer der schönsten Plätze Münchens, umsäumt von Residenz, Feldherrnhalle und Theatinerkirche. Namensgeber des Platzes war 1827 ein beliebter Konzertsaal, das Odeon. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Julia Fischer (Violine) Originaltitel: Klassik am Odeonsplatz - Spanische Nacht

