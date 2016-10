Classica 00:05 bis 01:35 Musik Recital Menahem Pressler Ludwig van Beethoven: Klaviersonate As-Dur op. 110 / Frédéric Chopin: Mazurken op. 7/1 & 3 und op. 17/4; Nocturne Nr. 20 cis-Moll / Claude Debussy: Estampes - Franz Schubert: Klaviersonate B-Dur D 960 D 2011 Stereo 16:9 Merken Ludwig van Beethoven: Klaviersonate As-Dur op. 110 - Frédéric Chopin: Mazurken op. 7/1 & 3 und op. 17/4; Nocturne Nr. 20 cis-Moll - Claude Debussy: Estampes - Franz Schubert: Klaviersonate B-Dur D 960. Menahem Pressler, Klavier. Aufgenommen im März 2011 in der Cité de la Musique, Paris. Menahem Pressler, geboren 1923, ist der letzte Repräsentant der großen französisch-deutschen Klaviertradition. Über 50 Jahre war er die treibende Kraft des legendären Beaux Arts Trio. Als das Ensemble sich 2008 auflöste, kehrte er zu einer Solokarriere zurück. Er erhielt viele bedeutende Ehrungen und Preise. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Menahem Pressler Originaltitel: Menahem Pressler In Recital Musik: Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin, Claude Debussy, Franz Schubert