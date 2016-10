Classica 21:55 bis 00:05 Oper Verdi, La Traviata I 2012 Stereo 16:9 Merken Aus dem Teatro di San Carlo, Neapel: "La Traviata" von Giuseppe Verdi (1813-1901). Musikalische Leitung: Michele Mariotti - Inszenierung: Ferzan Özpetek. Mit Carmen Giannattasio (Violetta Valéry), Saimir Pirgu (Alfredo Germont), Vladimir Stoyanov (Giorgio Germont). Der italienisch-türkische Regisseur Özpetek malt ein üppiges Porträt einer Belle Epoque mit westlichen und türkischen Elementen - eine Atmosphäre, die der mehrfache Academy-Award-Gewinner Dante Ferretti (Aviator, Shutter Island, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street) in seinem Bühnenbild großartig darstellt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Carmen Giannattasio (Violetta Valéry) Saimir Pirgu (Alfredo Germont) Vladimir Stoyanov (Giorgio Germont) Originaltitel: La Traviata Drehbuch: Francesco Maria Piave Musik: Giuseppe Verdi