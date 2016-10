Sky Action 21:15 bis 23:05 Thriller Side Effects - Tödliche Nebenwirkungen USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das New Yorker Pärchen Emily und Martin Taylor (Rooney Mara, Channing Tatum) lebt im Wohlstand. Dann muss Broker Martin wegen Insiderhandels ins Gefängnis. Emily fällt in tiefe Depressionen. Aber als Martin nach vier Jahren auf freien Fuß kommt, verschlechtert sich ihr Zustand noch mehr. Der Psychiater Dr. Jonathan Banks (Jude Law) verschreibt ihr ein neu entwickeltes Medikament. Dieses führt jedoch zu verheerenden Nebenwirkungen. - Origineller Psychothriller voller überraschender Wendungen, inszeniert vom "Ocean's Eleven"-Regisseur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jude Law (Dr. Jonathan Banks) Rooney Mara (Emily Taylor) Catherine Zeta-Jones (Dr. Victoria Siebert) Channing Tatum (Martin Taylor) Michelle Vergara Moore (Joan) David Costabile (Carl) Mamie Gummer (Kayla) Originaltitel: Side Effects Regie: Steven Soderbergh Drehbuch: Scott Z. Burns Kamera: Peter Andrews Musik: Thomas Newman Altersempfehlung: ab 12