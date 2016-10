Sky Sport 2 18:30 bis 20:15 Handball Handball: Velux EHF Champions League HC Meshkov Brest (BRS) - Rhein-Neckar Löwen, Gruppenphase, 3. Spieltag Stereo 16:9 HDTV Merken Heimauftakt geglückt, 31:30 gegen Celje gewonnen, doch der erste CL-Sieg der Rhein-Neckar Löwen war nichts für schwache Nerven. "Am Ende haben wir gewonnen, nur das zählt", sagte Löwen-Akteur Kim Ekdahl Du Rietz und fügte hinzu: "Aber schön war es nicht." Die Partie glich eher einem Ritt auf der Rasierklinge. Nachdem sich die Badener zunächst einen 10:5-Vorsprung erspielten, kamen die Gäste aus Slowenien in Hälfte eins stark zurück. In der zweiten Halbzeit dasselbe Spiel. "Immer wenn wir uns absetzen wollten, haben wir zu viele Fehler gemacht", monierte Löwen-Coach Nikolaj Jacobsen, der mit seinem Team in Brest konzentrierter, jedoch nicht weniger erfolgreich auftreten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie