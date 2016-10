BR Fernsehen 01:20 bis 02:50 Komödie Schlaflos in Schwabing D 2012 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die gut aussehende Unternehmensberaterin Fanny fädelt für große Konzerne Übernahmen finanziell angeschlagener Firmen ein. Erfolgreich im Job, doch privat einsam, beschließt sie in Hongkong ein Firmenbüro zu eröffnen. Vorher soll sie für ihren Agenturpartner und Exfreund noch einen Auftrag abwickeln: Ein chinesischer Konzern will die kleine Firma eines Spieleerfinders kaufen. Als sich herausstellt, dass der Firmeninhaber Christian ein alter Bekannter von Fanny ist, nimmt sie Kontakt zu ihm auf. Fanny Burkhard ist eine Frau in den besten Jahren: attraktiv, topfit und erfolgreich im Beruf. Gemeinsam mit Roland Beck betreibt sie eine Unternehmensberatung, deren Spezialgebiet das Einfädeln feindlicher Firmenübernahmen ist. Aber die Zusammenarbeit mit ihrem Exfreund Roland, der sie einst für eine jüngere Frau verließ, macht Fanny zusehends zu schaffen - seit drei Jahren leidet sie unter Schlaflosigkeit. Sie braucht dringend Abstand und einen Tapetenwechsel. Durch die neu geplante Agenturfiliale in Hongkong scheint dieses Ziel in greifbare Nähe zu rücken. Doch bevor es nach Fernost gehen kann, soll sie im heimischen München noch einen letzten Deal einfädeln: Ein chinesisches Unternehmen will eine kleine deutsche Spielefirma kaufen. Fanny soll nähere Informationen über dessen neues, noch streng geheimes Brettspiel beschaffen - kein dankbarer Job, denn die kontrollwütige Businessfrau hasst alle Arten von Spielen. Bei den Vorbereitungen für den Undercover-Einsatz staunt Fanny nicht schlecht, als der kauzige Spieleerfinder Christian sich als ihr ehemaliger WG-Nachbar aus Studentenzeiten entpuppt. Damals hatte er ihrer besten Freundin Nicole das Herz gebrochen. Durch eine fingierte "Zufallsbegegnung" knüpft Fanny Kontakt zu ihm und beginnt, ihn auszuspionieren. Doch je besser sie ihn kennenlernt, desto schwerer fällt es ihr, ihn zu hintergehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariele Millowitsch (Fanny) Jan-Gregor Kremp (Christian) Johanna Gastdorf (Nicole) Ulrich Gebauer (Roland Beck) François Goeske (Florian) Anna Hausburg (Marie) Claudia Mehnert (Rebecca Beck) Originaltitel: Schlaflos in Schwabing Regie: Christine Kabisch Drehbuch: Edda Leesch Kamera: Michael Boxrucker Musik: Jens Langbein, Robert Schulte-Hemming

