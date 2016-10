BR Fernsehen 10:30 bis 11:15 Dokumentation Die Oder - Von der Neiße bis zur Ostsee D 2006 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken In der Naturdokumentation über die Oder zeigt Christoph Hauschild in beeindruckenden Bildern den deutsch-polnischen Teil des Flusses von der Neißemündung bis zur Insel Usedom. Einsame Strände, weite Wiesen und romantische Dörfer säumen Deutschlands östlichsten Fluss, die Oder. Heute ist die weitläufige Flussaue, die über Jahrhunderte vom Menschen gestaltet wurde, eine Kulturlandschaft von unschätzbarem Wert. Die Grenzregion, einst Synonym für die Teilung Europas, ist bis heute auch Refugium zahlreicher seltener Tiere und Pflanzen. Der Filmemacher Christoph Hauschild macht sich auf Spurensuche: Ein Jahr lang folgt er dem Flusslauf von der Neiße bis zum Haff, zeigt die Verwandlung der Auenlandschaft im Lauf der Jahreszeiten, porträtiert Natur und Menschen. Er zeigt atemberaubende Aufnahmen von jagenden Seeadlern und balzenden Reihern, er blickt in die Kinderstube von Fuchs und Schwarzmilan, geht auf Tuchfühlung mit Kormoranen und Bibern. Raritäten wie Wachtelkönig, Blaukehlchen und Karmingimpel gehören ebenso zur Oderlandschaft wie die Menschen, die am Fluss leben. Mit einem Spezialboot folgt Christoph Hauschild den Tieren, dokumentiert den winterlichen Überlebenskampf der Tiere des Odertals, zeigt, wie Rehe sich durch die Wassermassen zu ihren Nahrungsgründen kämpfen, und wie hungrige Seeadler an den letzten Eislöchern nach Wasservögeln jagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Oder - Von der Neiße bis zur Ostsee

