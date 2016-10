Discovery Channel 00:00 bis 00:45 Dokumentation Desaster im Weltraum Schäden am Shuttle GB 2015 Stereo 16:9 Merken Am 2. Dezember 1988 hebt die Raumfähre Atlantis zu einer streng geheimen Mission ins Weltall ab. Ziel der Crew ist es, den ersten einer ganzen Reihe von Spionage-Satelliten in die Erdumlaufbahn zu befördern: "Lacrosse 1" verfügt über eine hochauflösende Radar-Technologie, die zu Aufklärungszwecken eingesetzt werden soll. Doch die Mission im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums wird um Haaresbreite zum tödlichen Desaster. Denn beim Start der Atlantis wird der Hitzeschild am Rumpf des Spaceshuttles stark beschädigt - mit unabsehbaren Folgen für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre! Fast 30 Jahre nach ihrem Top-Secret-Einsatz im All berichten Kommandant Robert Gibson In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secret Space Escapes Altersempfehlung: ab 12