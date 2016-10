Discovery Channel 14:20 bis 15:05 Reportage Der Alles-Esser - So schmeckt Amerika West Virginia USA 2012 Stereo 16:9 Merken In West Virginia haben sich die Menschen viele Traditionen bewahrt. Dort werden heute noch Gerichte zubereitet, die anderswo niemand mehr kennt. Wildbret steht in den Appalachen sehr weit oben auf der Speisekarte. Food-Tester Andrew Zimmern hat im Jackson County gemeinsam mit zwei ortsansässigen Jägern einen Weißwedelhirsch erlegt. Damit das Fleisch bekömmlich wird, muss es mindestens eine Woche abhängen. Das Herz schmeckt dagegen frisch am besten, zum Beispiel gebraten mit Wacholder, schwarzem Pfeffer, Salz und Rosmarin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Zimmern (Himself - Host) Originaltitel: Bizarre Foods With Andrew Zimmern Regie: Chris Marino Drehbuch: Pam Suchman