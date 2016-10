Discovery Channel 10:00 bis 10:50 Dokumentation Die größten Projekte der Welt Kuwait Tower USA 2010 Stereo 16:9 Merken Er ist das Sinnbild der neuen Ära einer Stadt, die durch den Golfkrieg bautechnisch in eine Art Schockzustand verfallen ist: Der neue "Al Hamra Tower" in Kuwait-City gilt als eines der faszinierendsten Bauwerke weltweit. Das 413 Meter hohe Gebäude beeindruckt nicht nur durch seine gigantischen Ausmaße, sondern vor allem durch seine außergewöhnliche Architektur. Seine gewundene Form gleicht vielmehr einer kunstvollen Skulptur als einem Wolkenkratzer. Die endgültige Fertigstellung des neuen Wahrzeichens von Kuwait ist, nach fünf Jahren Bauzeit, für Ende 2010 geplant. Mit welchen Herausforderungen die Architekten und Ingenieure bei der Realisierung des Megaprojekts zu kämpfe In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extreme Engineering

