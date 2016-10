Discovery Channel 08:30 bis 09:15 Dokusoap Offroad Survivors Auto versus Wildnis GB 2013 Stereo 16:9 Merken In der Wüste, auf dem Salzsee, im Dschungel und auf dem Vulkan: Die "Offroad Survivors" haben ihrem Geländewagen in den vergangenen Wochen einiges zugemutet. In einem Fall musste der Offroader mit abmontierten Hinterreifen sogar als Schlitten herhalten. Doch das Auto hat die Männer nie im Stich gelassen. Im Gegenteil, "Ruby" wurde oft zum Retter in höchster Not. In dieser Episode lassen die Abenteurer noch einmal ihre spannendsten Erlebnisse in der Wildnis Mexikos Revue passieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Offroad Survivors

