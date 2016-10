Discovery Channel 06:15 bis 07:00 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Lehrstunde für Anfänger USA 2008 Stereo 16:9 Merken Phil Harris und seine Crew versuchen, die Zeit auf See wieder gut zu machen, die sie durch eine Notreparatur in Dutch Habour verloren hatten. Als das Schiff seine Fanggründe erreicht, wird jede Hand an Deck gebraucht. Doch ausgerechnet der Sohn des Kapitäns schlampt bei der Arbeit. Es kommt zu einem handfesten Streit. Auf der "Northwestern" sind die Männer zwar völlig erschöpft, doch es steht ihnen noch eine schweißtreibende Nachtschicht bevor. Denn das Verarbeitungsschiff hat weitere Krabben beim Captain geordert. Die Männer sind dermaßen übermüdet, dass es an Bord zu Unfällen kommt. So wird auch Jake Anderson bei starkem Wellengang von einem ungesicherten Fangkorb ei In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadliest Catch

