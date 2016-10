Spiegel Geschichte 02:05 bis 02:55 Dokumentation Spanien von oben Stadtansichten E 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Die Kamera fliegt über Spaniens moderne Großstädte und antike Kulturjuwelen hinweg: Ob die Avant-garde-Kultur des flirrenden Barcelonas oder die charmante Altstadt von Albarracín in Nordspanien mit seiner gut erhaltenen Stadtmauer: Spanien bietet weit mehr als nur Strand und Meer. Tradition und Moderne stehen in einem spannenden Dialog. In Madrid, der letzten Station der filmischen Reise, eröffnet sich die heiß umstrittene Kultur des Stierkampfes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Aerial Spain

