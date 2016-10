Spiegel Geschichte 22:55 bis 23:45 Dokumentation Chinas Terrakotta-Krieger - Die Armee des toten Kaisers D 2011 Stereo 16:9 Merken Achttausend Soldaten bewachen einen Toten. Aus Erde wurden sie für die Ewigkeit gebrannt. Keiner hat sich so auf das Leben nach dem Tod vorbereitet wie der erste Kaiser von China, Qin Shi Huangdi. Der Fund der Terrakotta-Krieger war die größte archäologische Sensation des 20. Jahrhunderts. Sie zeigen das hohe technische und künstlerische Niveau Chinas vor mehr als 2200 Jahren. Autor Adrian Geiges und Kameramann Detlev Konnerth haben in China die Geschichte der Tonsoldaten verfolgt. Sie besuchten den Bauern, der sie gefunden hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chinas Terrakotta-Krieger - Die Armee des toten Kaisers

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 206 Min. Infini

SciFi-Film

Tele 5 22:13 bis 00:27

Seit 133 Min. Resident Evil

Horrorfilm

kabel eins 22:55 bis 00:40

Seit 91 Min. Das Paradies

Dokumentation

ARTE 23:40 bis 00:50

Seit 46 Min.