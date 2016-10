Spiegel Geschichte 21:55 bis 22:55 Dokumentation Geschichte Made in China Der letzte Kaiser GB 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 5: Die Qing-Dynastie, die letzte Dynastie Chinas, bestand von 1644 bis 1911. Gewalt und Krieg bestimmten ihr Entstehen, als die Mandschu aus dem Norden hereinbrachen. Doch aus den Angreifern wurden Kaiser. Drei Generationen lang, insgesamt 133 Jahre, regierte eine Familie das Land. Der Kaiser Kangxi war, so Michael Wood, der bedeutendste Kaiser Chinas. Unter seiner Herrschaft wuchs das Land auf seine doppelte Größe heran. Es umfasste Xinjiang im Westen, Tibet und die Mongolei. So entstanden die Grenzen Chinas, wie wir sie heute kennen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: The Story of China Altersempfehlung: ab 12