Spiegel Geschichte 12:25 bis 13:10 Dokumentation Oliver Stone: Die Geschichte Amerikas Roosevelt, Truman und Wallace USA 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Als Harry Truman 1944 Henry Wallace als amerikanischen Vizepräsidenten ablöste, hatte dies dramatische Folgen für die Entwicklung der Vereinigten Staaten. Truman verkündete in Europa zwar das Ende des Zweiten Weltkrieges, zugleich beschloss er aber auch den Abwurf der Atombombe über Japan. Regisseur Oliver Stone hinterfragt die gespannte Beziehung zwischen den USA und der Sowjetunion, die schließlich zum Kalten Krieg führte. Wie beeinflusste das Verhältnis zwischen Roosevelt, Stalin und Churchill die Teilung Europas nach dem Krieg? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The untold History of the United States