French Connection - Die wahre Geschichte B 2014

Über Jahre hinweg war Frankreich das Zentrum im internationalen Heroinhandel. Die "French Connection" war berühmt für ihre korsischen Paten, Marseiller Gangster und Polizisten der alten Schule. Sie hinterließen tausende von Drogentoten, vor allem in den USA. Jetzt kommt Licht in das dunkle Treiben der Beteiligten und lässt sie alle zu Wort kommen: Gangster, Polizisten und Politiker. Wie konnte Marseille zum Knotenpunkt für den Heroinhandel werden? Und wieso griff die französische Politik so lange Zeit nicht ein? Reichte der Einfluss der Gangster bis in die Politik?

