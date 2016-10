RTL Crime 22:30 bis 23:15 Serien Person of Interest Die Nummer des Präsidenten USA 2016 16:9 Dolby Digital Merken 5. Staffel, Folge 11: Nach dem Tod von Root ist das Team "Maschine" auseinandergerissen. Finch fährt alleine in den Süden. Shaw glaubt, in einer Simulation gefangen zu sein und will von den anderen nichts mehr wissen. Nur Fusco und Reese sind dabei, als Root in einem anonymen Grab beerdigt wird. Reese findet Shaw auf einem Kinderspielplatz und kann sie letztlich überreden, doch wieder mitzumachen. Vor allem, als sie hört, dass die neue Nummer der Präsident der Vereinigten Staaten ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Amy Acker (The Machine) Sarah Shahi (Sameen Shaw) Michael Emerson (Harold Finch) Jimmi Simpson (Logan Pierce) Annie Ilonzeh (Harper Rose) Originaltitel: Person of Interest Regie: Tim Matheson Drehbuch: Jacey Heldrich, Josh Brown Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16

