RTL Crime 16:25 bis 17:10 Krimiserie White Collar Differenzen USA 2011 16:9 Dolby Digital Merken 3. Staffel, Folge 9: Neals Erzfeind Matthew Keller, der ebenfalls als Kunstdieb für Aufsehen sorgt, ist aus dem Gefängnis ausgebrochen und bestiehlt nun Museen in Ägypten. Als sein wertvollstes Diebesgut in Manhattan auftaucht, sind Neal und Peter in höchster Alarmbereitschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Bomer (Neal Caffrey) Tim DeKay (Peter Burke) Willie Garson (Mozzie) Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke) Marsha Thomason (Diana Barrigan) Hilarie Burton (Sara Ellis) Sharif Atkins (Clinton Jones) Originaltitel: White Collar Regie: Paul Holahan Drehbuch: Mark Goffman Kamera: Russell Lee Fine Musik: Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12