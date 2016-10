RTL Crime 11:55 bis 12:40 Actionserie Das A-Team Wilde Mustangs (1) USA 1983 Stereo Merken 2. Staffel, Folge 5: Ein ungewöhnlicher Auftrag für die Männer des A-Teams: Sie werden von einem Indianer gebeten, eine Herde wilder Mustangs vor einem Ranger zu schützen, der die Tiere zu Hundefutter verarbeiten lassen will. Im Kampf um den Erhalt der wild lebenden Mustangs wird Murdock zu einem echten "Ranger Rider". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Mr. T (B.A. Baracus) Dirk Benedict (Templeton Peck) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) Richard Yniguez (Daniel "Rennender Bär") Morgan Woodward (Bus Carter) Melinda Culea (Amy Allen) Originaltitel: The A-Team Regie: Christian Nyby Drehbuch: Stephen J. Cannell, Frank Lupo Kamera: Bradley B. Six Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 6