RTL Crime 08:00 bis 08:50 Actionserie Das A-Team Marias Mutter USA 1983 Stereo Merken 2. Staffel, Folge 4: Die kleine Mexikanerin Maria entkommt einem illegalen Menschentransport und läuft in Los Angeles B.A. in die Arme, den sie bittet, ihre Mutter für sie zu suchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John 'Hannibal' Smith) Dirk Benedict (Templeton 'Faceman' Peck) Melinda Culea (Amy Amanda Allen) Dwight Schultz ('Howling Mad' Murdock) Mr. T (B.A. Baracus) Jack Ging (Border Patrol Lt. Taggart) Dennis Lipscomb (Prince) Originaltitel: The A-Team Regie: Bruce Kessler Drehbuch: Richard Christian Matheson, Thomas Szollosi, Frank Lupo Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 6

