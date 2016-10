RTL Crime 06:30 bis 06:45 Dokumentation Serial Killers Aileen Wournos D 2012 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: Aileen lernte schon im Alter von sieben Jahren, dass sexuelle Handlungen ihr Alkohol und Zigaretten einbringen. Sie machte ihre ersten sexuellen Erfahrungen mit ihrem Bruder und mit 13 wurde sie das erste Mal vergewaltigt. Als Aileen 15 war, wurde sie obdachlos und lebte von Prostitution. Mit 30 verliebte sie sich in Tyria Moore. Diese unterstützte die Polizei, während Wuornos¿ Untersuchungshaft und brachte Aileen in fingierten Telefonaten dazu, ihre sieben Morde zu gestehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Serial Killers Altersempfehlung: ab 16

