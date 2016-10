Junior 16:25 bis 16:45 Kinderserie Postbote Pat Julian hält einen Vortrag GB 2004 Stereo Merken Versehentlich hat Kater Jess die Computermaus von Julien kaputt gemacht. Jetzt kann sich Julien nicht auf seinen Vortrag in der Schule vorbereiten. Er möchte darüber berichten, was man in einzelnen Berufen machen muss. Da hat Pat eine Idee: Er nimmt Julien mit auf seine Posttour. Dabei lernt Julien nämlich viele Leute mit den unterschiedlichsten Berufen kennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Postman Pat Regie: Chris Taylor Musik: Simon Woodgate Altersempfehlung: ab 6