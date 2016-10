Junior 12:15 bis 12:40 Trickserie Anne mit den roten Haaren Eine entscheidende Begegnung J 1979 Stereo Merken Anne ist begeistert von allem, was sie auf der Fahrt sieht. Sie liebt die Natur. Matthew hingegen ist sehr besorgt. Seine Sorge ist nur allzu begründet. Bei ihrer Ankunft im Haus erklärt Schwester Marilla unumwunden, Anne nicht gebrauchen zu können. Sie will einen Buben und kein Mädchen. Annes Ankunft im Haus der Grünen Giebel verläuft somit ganz anders, als sie es sich vorgestellt hat. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Anne Of Green Gables Regie: Osamu Takahata Drehbuch: Osamu Takahata Musik: Shigeto Moori