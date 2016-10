Junior 06:25 bis 06:45 Trickserie Sindbad Abenteuer mit dem Lampengeist J 1975-1976 Stereo Merken Sindbad, Hassan und Sheila lernen die wunderschöne Prinzessin Sheherazade kennen. Um ihre Gunst zu gewinnen, benötigt Sindbad am nächsten Morgen um sieben Uhr sieben Träger mit sieben Paketen, gefüllt mit sieben Diamanten. Der Lampengeist hilft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Arabian naitsu: Shinbaddo no bôken Regie: Shinichi Tsuji

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 305 Min. Tomorrowland 2016

Dokumentation

ARTE 05:20 bis 06:40

Seit 75 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 65 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 65 Min.