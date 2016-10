Sky Emotion 12:45 bis 14:40 Thriller Nachtzug nach Lissabon D, CH, P 2013 Nach dem Roman von Pascal Mercier 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Eine einzige Begegnung wirft das verstaubte Leben des Schweizer Lateinlehrers Raimund Gregorius (Jeremy Irons) aus der Bahn: Als er einer Selbstmörderin das Leben rettet, fällt ihm ein portugiesisches Buch und ein Ticket für den Nachtzug nach Lissabon in die Hände. Spontan begibt sich Gregorius in Lissabon auf die Suche nach den Spuren des unbekannten Autors Amadeu de Prado (Jack Huston), der im Widerstand gegen Diktator Salazar starb. Und entdeckt dabei das Leben, das er bisher versäumt hat. - Starbesetzte, melancholische Bestsellerverfilmung vom "Das Geisterhaus"-Regisseur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Irons (Raimund Gregorius) Mélanie Laurent (Estefania) Jack Huston (Amadeu de Prado) Martina Gedeck (Mariana) Tom Courtenay (Joao Eca, alt) August Diehl (Jorge O'Kelly) Bruno Ganz (Jorge O'Kelly, alt) Originaltitel: Night Train to Lisbon Regie: Bille August Drehbuch: Ulrich Herrmann, Greg Latter Kamera: Filip Zumbrunn Musik: Annette Focks Altersempfehlung: ab 12