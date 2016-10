Heimatkanal 02:35 bis 03:20 Abenteuerserie Die Bergretter Der Tote im Berg (2) D 2013 Stereo 16:9 Merken Ulli Jäger ist beim Erdrutsch in eine Felsspalte gestürzt, die ihn in den alten Kupferstollen fallen ließ. Dort kämpft er ums Überleben: verletzt, in tiefster Dunkelheit und offenbar hoffnungsloser Gefangenschaft. Während der schier aussichtslosen Suche nach dem Vermissten erfährt Andreas, wer der verstorbene Anrufer war. Alois Kofler, Emilies Vater, der vor Jahren seine Familie verließ, als die von ihm geleitete Kupfermine vor dem Konkurs stand. Er überbringt Emilie die traurige Nachricht, die daraufhin ihre Schwester Jessika informiert. Auch diese hat die Familie vor langer Zeit verlassen, lebt nun in Salzburg und macht sich auf den Weg in ihre Vergangenheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Gruber (Andreas Marthaler) Markus Brandl (Tobias Herbrechter) Martin Klempnow (Toni Stössl) Robert Lohr (Michael Dörfler) Stefanie von Poser (Emilie Hofer) Heinz Marecek (Franz Marthaler) Michael König (Peter Herbrechter) Originaltitel: Die Bergretter Regie: Dirk Pientka Drehbuch: Timo Berndt Kamera: Andreas Tams, Alex Traumann Musik: Tim Stanzel

