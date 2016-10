Heimatkanal 00:35 bis 01:00 Krimiserie Die unsterblichen Methoden des Franz Josef Wanninger Ein besonderer Saft D 1980 Stereo Merken Es wäre alles nicht herausgekommen, wenn Frau Zirngiebl, eine Nachbarin, sich nicht in Wanninger verliebt hätte. So aber gesteht sie ihm, dass ihr Mann gar nicht ihr Mann sei und nicht Zirngiebl, sondern Pilgrim heiße. Doch es kommt noch mehr zu Tage: Pilgrim ist eigentlich Frau Zirngiebls nach dem Krieg für tot erklärter Ehemann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Beppo Brem (Franz Josef Wanninger) Maxl Graf (Fröschl) Claus Biederstaedt (Kettwig) Wolf Ackva (Steiner) Karin Anselm (Heidi) Tilli Breidenbach (Frau Zirngiebl) Georg Lehn (Pilgrim) Originaltitel: Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger Regie: Hans-Dieter Schwarze Drehbuch: Hartmut Grund Musik: Eugen Thomass