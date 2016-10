Heimatkanal 21:45 bis 23:15 Drama Die Wölfe Zerbrochene Stadt D 2009 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Silvester 1989: Während sich ganz Berlin am Traum von der Wiedervereinigung berauscht, will sich ein junges Paar, sie aus West-Berlin, er aus dem Ostteil der Stadt, das Ja-Wort geben. Doch erst vor dem Traualtar wird offenbar, dass die Eltern der Brautleute und deren Freunde durch eine verwickelte und tragische Vorgeschichte miteinander verwoben sind, die Jahrzehnte zurückreicht. Sie hatten 1948 die Bande "Die Wölfe" gegründet, deren verbindende Kraft sich als stärker erweisen sollten als die Teilung der Stadt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Florian Lukas (Bernd Lehmann) Florian Stetter (Jakob Lehn) Aljoscha Stadelmann (Kurt Ripanski) Annett Renneberg (Lotte) Stefanie Stappenbeck (Silke) Constantin von Jascheroff (Ralf) Michael Niekammer (Zöllner) Originaltitel: Die Wölfe Regie: Friedemann Fromm Drehbuch: Friedemann Fromm, Christoph Fromm Kamera: Hanno Lentz Musik: Edward J. Harris Altersempfehlung: ab 12