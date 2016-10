Heimatkanal 10:00 bis 10:45 Arztserie Der Landarzt Intrige mit Folgen D 2009 Stereo 16:9 Merken Dr. Jan Bergmann und Maren Jantzen versuchen Freunde zu sein. Dabei fühlt der Landarzt sehr deutlich, dass er eigentlich mehr möchte als das, doch er respektiert den Wunsch der jungen Gasthofbesitzerin. Da sich aber Jan morgens in seiner Zerstreutheit Tee in sein Müsli schüttet und Maren Servietten ins Kühlfach legt, beschliessen Frau Jürgens und Doris Jantzen, den beiden auf die Sprünge zu helfen. Als Maren sich mit dem attraktiven Feriengast Max Bloch verabredet, regt sich in Jan Eifersucht. Aber auch Maren wird plötzlich klar, dass sie sich längst bis über beide Ohren in den charmanten Landarzt verliebt hat. Können die beiden ihre Bedenken und Ängste über Bord werfen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wayne Carpendale (Dr. Jan Bergmann) Caroline Scholze (Maren Jantzen) Edith Behleit (Frau Jürgens) Heinz Reincke (Eckholm) Franziska Troegner (Gertrud) Gerhard Olschewski (Hinnerksen) Maximilian Werner (Florian Jantzen) Originaltitel: Der Landarzt Regie: Michael Zens Drehbuch: Maike von Haas Kamera: Viktor Ruzicka Musik: Thom Eggert

