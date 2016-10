Goldstar TV 16:00 bis 17:00 Show SuperGoldies Spezial: Roy Black D 2016 Stereo Merken Er ist unvergessen, auch 25 Jahre nach seinem Tod: Roy Black. Am 09.10.1991 starb er allein in seiner Fischerhütte im oberbayerischen Heldenstein an Herzversagen. Ein trauriges Ende für einen einst so gefeierten Star. In seinen "SuperGoldies" hat Michael Holm nun eine echte Besonderheit: in einem kaum bekannten Interview von 1988 erzählt Roy Black von seinen Herzoperationen, seiner Hitparadenglanzzeit in den 60er und 70er Jahren, aber auch den harten Zeiten, die darauf folgten. U.a. mit: Roy Black, Roy Black, Roy Black, Roy Black, Roy Black, Roy Black, Roy Black, Roy Black, Roy Black, Roy Black, Roy Black, Roy Black, Roy Black, Roy Black, Roy Black, Roy Black. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: SuperGoldies Spezial