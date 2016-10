Goldstar TV 10:00 bis 11:00 Show Schlager & Co D Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Neues aus der Schlagerbranche. Hier ist der Schlagerfan am Puls der Zeit. Neue und junge Künstler der Schlagerszene präsentieren Aktuelles, dazu gibt es die größten Hits bekannter Schlagerstars. U.a. mit: Matthias Reim, Münchener Freiheit, Helene Fischer, Leonard, Peggy March, Gilbert, André Stade, Klubbb3, Vanessa Mai, Paldauer, Udo Wenders, Monika Martin, Jenny Frankhauser, Michael Wendler, Annett Louisan, Höhner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schlager & Co.

