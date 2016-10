Pro7 MAXX 18:30 bis 19:20 SciFi-Serie Babylon 5 Drei Frauen für Mollari USA 1994 Merken Ein Telepath, der angibt, sich vom Psi-Corps gelöst zu haben, erscheint auf Babylon 5: Es handelt sich um Stoner, den Ex-Ehemann von Talia Winters. Stoner will Talia dabei unterstützen, sich ebenfalls vom Druck des Corps freizumachen - doch kurz darauf schöpft Garibaldi Verdacht ... Londo Mollari erhält unterdessen Besuch von seinen drei Ehefrauen; zwei von ihnen will er verlassen. Bei einer Feier wird auf Mollari ein Anschlag verübt - eine Folge seiner Trennungspläne? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Boxleitner (Capt. John Sheridan) Claudia Christian (Cmdr. Susan Ivanova) Jerry Doyle (Michael Garibaldi) Mira Furlan (Delenn) Richard Biggs (Dr. Stephen Franklin) Andrea Thompson (Talia Winters) Stephen Furst (Vir Cotto) Originaltitel: Babylon 5 Regie: John C. Flinn III Drehbuch: J. Michael Straczynski, Peter David Kamera: John C. Flinn III Musik: Christopher Franke Altersempfehlung: ab 12