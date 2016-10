Pro7 MAXX 12:10 bis 12:35 Trickserie Pokémon Zu früh gefreut! J 2006 Merken An der Kampfpyramide angekommen, treffen Ash und seine Freunde auf Schwester Joy, die ihnen Unterschlupf gewährt. Da sie auch einmal Trainerin war, fordert sie Ash zum Kampf heraus. Er verliert das Duell und kann sich später in der Arena auch gegen Brian nicht behaupten. Ist damit der Traum vom Titel "Champion der Kampfzone" geplatzt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pokémon: Pokémon: Advanced Generation Drehbuch: Satoshi Tajiri Altersempfehlung: ab 6