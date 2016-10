Pro7 MAXX 09:45 bis 10:35 Dokumentation Im Dschungel von Myanmar Im Königreich der Elefanten GB 2014 16:9 HDTV Merken In der Bergregion im Westen des Landes begibt sich das Team auf die Suche nach dem berühmtesten Tier Myanmars: dem asiatischen Elefanten. In ganz Südostasien sind die grauen Riesen vom Aussterben bedroht, aber in Myanmar fühlen sie sich wohl. Die undurchdringlichen Urwälder des Landes bieten den Elefanten ideale Lebensbedingungen und sind womöglich der letzte Zufluchtsort einer Tierart, die immer weiter zurückgedrängt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Burma: Nature's Lost Kingdom Regie: Mark Wheeler

