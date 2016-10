kabel eins 04:05 bis 04:50 Actionserie 24 Tag 8: 10:00 Uhr - 11:00 Uhr USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Polizei und die CTU suchen nach Jack Bauer, doch er hat es geschafft, nach seiner Hubschrauberlandung in Manhattan in der Menschenmenge unterzutauchen. Er wendet sich an Chloe, um an Dana Walsh heranzukommen. Diese soll ihm helfen, Beweise für die Verbrechen der Russen zu finden In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kiefer Sutherland (Jack Bauer) Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brian) Freddie Prinze jr. (Cole Ortiz) John Boyd (Arlo Glass) Katee Sackhoff (Dana Walsh) Cherry Jones (Präsidentin Allison Taylor) Gregory Itzin (Charles Logan) Originaltitel: 24 Regie: Michael Klick Drehbuch: Manny Coto, Brannon Braga Kamera: Rodney Charters Musik: Sean Callery Altersempfehlung: ab 16

