kabel eins 23:15 bis 00:55 Magazin Abenteuer Leben Bottom-up-Beer 2.0 D 2016 16:9 HDTV Jörg Blin gibt nicht auf! Schon einmal hat er versucht, das Bierzapfen in Deutschland zu revolutionieren: Eine Erfindung aus den USA ermöglicht es, Bier sekundenschnell und ohne Schankverlust von unten zu zapfen. Klingt gut und schmeckt gut. Aber: Das System funktionierte bislang nur mit Plastikbechern. Das wurde Jörg zum Verhängnis, kein Kneipenwirt biss an. Doch jetzt startet Jörg den zweiten Versuch mit einem von unten bezapfbaren Glas! Moderation: Andreas Türck Originaltitel: Abenteuer Leben