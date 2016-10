kabel eins 20:15 bis 22:15 Show Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten "Primavera" auf Teneriffa D 2015 2016-10-16 16:10 16:9 HDTV Merken Martin und Veronika haben die halbe Welt bereist und sich schließlich entschieden, auf Teneriffa eine neue Heimat aufzubauen. Das kleine, aber feine Restaurant "Primavera" sollte den gelernten Gastronomen die Existenz sichern. Doch das Glück war nicht mit ihnen. Die finanziellen Rücklagen sind inzwischen aufgebraucht. Und nach einem schweren Unfall, der Martin fast das Leben kostete, bleibt viel im Restaurant liegen. Wird Frank Rosin den deutschen Auswanderern helfen können? Für Martin und Veronika hatte das Schicksal in den letzten Jahren ziemlich viel Pech dabei. Nachdem die Weltenbummler die halbe Welt bereist hatten, entschieden sie sich, auf Teneriffa eine neue Heimat aufzubauen. Das kleine, aber feine Restaurant "Primavera" sollte den gelernten Gastronomen die Existenz sichern. Doch das Glück war nicht mit ihnen. Erst gab es Ärger mit den Behörden, die den Laden wegen fehlender Genehmigungen schlossen. Die neue Lizenz für das Restaurant "Primavera" brauchte fast alle finanziellen Rücklagen auf. War diese Hürde genommen, passierte Martin ein Unfall, der ihn fast das Leben kostete! Nur acht Monate nach seinem Unfall steht er zwar wieder in der Küche, ist aber gesundheitlich längst nicht ganz auf der Höhe. Alles, was nicht dringend ist, bleibt im Restaurant liegen - der Gastraum gleicht inzwischen eher einer Rumpelkammer statt eines einladenden Restaurants. Martin und Veronika sind am Ende ihrer Kräfte. Wird Frank Rosin den deutschen Auswanderern auf Teneriffa noch helfen können? Oder muss das "Primavera" endgültig schließen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten