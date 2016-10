kabel eins 14:05 bis 15:00 Krimiserie Navy CIS Air Force One USA 2003 2016-10-12 08:45 16:9 HDTV Wieder da Merken Ein Offizier ist an Bord der Air Force One gestorben. Das Team des NCIS, unter der Leitung von Leroy Jethro Gibbs, leitet die Ermittlungen. Der junge Mann ist anscheinend nicht an einem Schlaganfall gestorben, sondern wurde mit einem schwer nachweisbaren Schlangengift getötet In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sasha Alexander (Agent Caitlin Todd) Gerry Becker (Secret Service Agent William Baer) Steve Bridges (President George W. Bush) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Donald P. Bellisario Drehbuch: Donald Bellisario, Don McGill Kamera: William Webb Musik: Maurice Jackson Altersempfehlung: ab 12