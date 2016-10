kabel eins 09:40 bis 10:35 Krimiserie The Mentalist Der Frauenflüsterer USA 2009 16:9 Merken In einem Hotelzimmer wird Claire Wolcott getötet aufgefunden. Scheinbar war sie über Nacht mit ihrem Liebhaber dort. Auch er wurde angeschossen. Da er neben Jessica noch einige weitere Liebschaften hatte, kommt der Verdacht auf, dass eine Verflossene hinter der Tat steckt. War Claires Tod nur ein Versehen? Patrick will den Mörder überführen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) David Burke (Haightly) Elon Gold (Paul Fricke) Originaltitel: The Mentalist Regie: Lesli Linka Glatter Drehbuch: Ken Woodruff Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12

