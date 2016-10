kabel eins 07:50 bis 08:50 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Totes Rennen USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Eine Leiche wird in einer Abfallgrube in der Nähe einer Rennbahn gefunden, in der ansonsten tote Pferde begraben werden. Es handelt sich um den Star-Jockey Sonny Sandoval, der seit 1986 vermisst wird. Lily Rush und ihre Kollegen rollen den alten Fall nochmals auf. Wer hat Sandovals Leiche damals einfach inmitten der Pferdekadaver entsorgt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Rick Batalla (Sonny Sandoval) Susan Diol (Kristi Duren) Originaltitel: Cold Case Regie: Nathan Hope Drehbuch: Adam Glass Kamera: Donald Thorin jr. Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 6

