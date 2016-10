Tele 5 04:05 bis 06:00 Thriller Ein einfacher Plan USA, GB, F, D, J 1998 Nach dem gleichnamigen Roman von Scott B. Smith Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Drei Männer entdecken in einem entlegenen Waldgebiet ein abgestürztes Kleinflugzeug mit einem toten Piloten und 4.4 Mio. Dollar an Bord. Sie schmieden den einfachen Plan, das Geld zu behalten und abzuwarten, ob jemand Besitzansprüche stellt. Schlechtes Gewissen, Gier und gegenseitiges Mißtrauen machen den einfachen Plan zunichte. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Bill Paxton (Hank Mitchell) Billy Bob Thornton (Jacob Mitchell) Bridget Fonda (Sarah Mitchell) Gary Cole (Baxter) Brent Briscoe (Lou Chambers) Becky Ann Baker (Nancy) Chelcie Ross (Sheriff Carl Jenkins) Originaltitel: A Simple Plan Regie: Sam Raimi Drehbuch: Scott B. Smith Kamera: Alar Kivilo Musik: Danny Elfman Altersempfehlung: ab 16

