Tele 5 20:15 bis 22:55 Actionfilm Metro - Im Netz des Todes RUS 2013 2016-10-12 02:05 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Am Freitagmorgen ist die Moskauer Verkehrswelt noch in Ordnung, doch ein paar Stunden und Staus später kommt es zur Katastrophe: Wasser aus der Moskwa dringt über undicht gewordenes Deckenwerk in die Kanäle ein, weil der einzige Mann, der die Menschen hätte warnen können, in der Ausnüchterungszelle hockt. Nun ist es an Nicolai und Vlad, den beiden um dieselbe schöne Frau buhlenden Rivalen, das kleine Grüppchen Überlebender in der Todesfalle mit dem Glück des Tüchtigen doch noch lebend zur Oberfläche zu führen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Sergey Puskepalis (Andrey Garin) Anatoliy Bely (Vladislav Konstantinov) Svetlana Khodchenkova (Irina Garin) Anfisa Vistingauzen (Ksenia Garin) Aleksey Bardukov (Denis Istomin) Katerina Shpitsa (Alusa) Stanislav Duzhnikov (Mikhail) Originaltitel: Metro Regie: Anton Megerdichev Drehbuch: Viktoriya Evseeva, Denis Kuryshev Kamera: Sergey Astakhov Musik: Yuriy Poteenko Altersempfehlung: ab 12