TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap Getrennt. Gesucht. Gefunden? GB 2016 Als das chilenische Waisenkind Ariel nach Spuren seiner Herkunftsfamilie sucht, erfährt er, dass er eine Schwester hat, die auch als Baby in ein Waisenhaus gebracht wurde. Ariel will alle Hebel in Bewegung setzen, um sie zu finden und nach Chile zurückzubringen. Carrie, die in Großbritannien geboren wurde und in Südafrika aufwuchs, reist um die halbe Welt, um ihren leiblichen Vater zu finden. Sie gibt die Hoffnung nicht auf, eines Tages wieder mit ihm zusammen zu sein. Und die amerikanischen Teenager Robin und Jordan erzählen die verblüffende Geschichte ihrer Wiedervereinigung, die durch puren Zufall erfolgte. Originaltitel: Separated at Birth