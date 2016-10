TLC 02:10 bis 02:55 Dokusoap Tödliche Verwandtschaft Brüder im Blutrausch USA 2015 Merken Armut und Vernachlässigung prägen die Kindheit der Brüder Carl und Billy sowie ihres Halbbruders Wayne. Ohne die Fürsorge und Zuwendung ihrer Eltern brechen die Jugendlichen immer wieder gesellschaftliche Regeln und Gesetzte. Langjährige Aufenthalte in Jugendstrafanstalten, ohne Reue für ihre Taten, ebnen so ihre kriminelle Laufbahn und lassen im Erwachsenenalter eine Verurteilung als Schwerverbrecher folgen. Doch die Gefängnisgitter halten die gemeinsam Inhaftierten nicht auf. Nach einer spektakulären Flucht vereinen sich die Flüchtigen mit ihrem jüngeren Bruder Billy. Brutale Morde säumen schließlich den gewalttätigen Weg des Trios entlang der Ostküste der USA. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Igor Bransteter (Police Officer) Richard Brown (Police Officer) Alexander Burns (Carl) Tim Ciskanik (Billy) Matthew DeHoff (Richard Miller) Dom DiMercurio (Store Clerk) Matt Gulbranson (Sheriff) Originaltitel: Evil Kin

