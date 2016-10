TLC 18:20 bis 19:20 Dokusoap New York Ink - Tattoos fürs Leben Liebe und Hass USA 2012 Merken Nach der schier endlosen Schufterei im Studio gönnt sich Ami James eine Pause und fliegt nach Miami zu seiner Tochter Shayli, die er seit Wochen nicht gesehen hat. Den "Wooster Street Social Club" lässt er unter der Obhut von Tim Hendricks, doch Tim hat wenig Lust auf Verantwortung und sieht den Job locker. Im sonnigen Süden macht Ami zunächst einen Abstecher in seinen alten Laden "Miami Ink", wo seine Freunde Chris, Darren und Yoji die Stellung halten. Dann geht es zu einem gemeinsamen Barbecue mit Kindern und Kollegen, nur Amis Frau Jordan musste verreisen und kann nicht dabei sein. Zurück in New York gibt es dann eine große Überraschung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NY Ink