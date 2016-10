TLC 13:45 bis 14:35 Dokusoap Fashionistas - Shoppen mit Stil Vom Strand in die Bar GB 2013 Merken "Welches Outfit trage ich beim ersten Treffen mit der zukünftigen Schwiegermutter und der Schwägerin in spe?" lautet eine modische Aufgabenstellung der heutigen Folge von "Fashionistas". In den Ring steigen diesmal die kurvenreiche Gemma, Fitnesstrainerin Sarah, die 57-jährige Maija aus Lettland und Nathalie, die sexy Outfits liebt. Gastjurorin und Schauspielerin Kelly Brook ist schon sehr gespannt, wie die vier völlig unterschiedlichen Kandidatinnen an die Challenge herangehen werden. Doch sie hat bereits eine heimliche Favoritin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ultimate Shopper