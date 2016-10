N24 Doku 21:00 bis 22:05 Dokumentation Spacetime Der Weg ins All - Von der Erde in die Unendlichkeit D 2016 Merken Mit unglaublicher Kraft macht sich die Menschheit auf zu einer Reise in ferne Galaxien, um neue Planeten zu erforschen und außerirdisches Leben zu entdecken. Gewaltige Raketen befördern Astronauten samt Ausrüstung bereits seit einigen Jahren ins All. Doch wie weit könnte uns die moderne Technik noch bringen? Die faszinierenden Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung über die Reise ins Universum erklärt Prof. Dr. Ulrich Walter in einer neuen Folge "Spacetime". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Spacetime