N24 Doku 02:05 bis 02:45 Dokumentation Die UFO-Akten: Im Visier der Aliens USA 2014 Merken Ab den 30er Jahren werden mehrere Generationen einer US-amerikanischen Familie über Jahrzehnte hinweg von mysteriösen Flugobjekten verfolgt. Sie scheinen ihnen in unterschiedlichen Situationen aufzulauern. Doch was ist ihr Ziel? Und wieso werden immer nur bestimmte Personen von UFOs gejagt? Die Akten von MUFON, eine der größten US-Organisationen zur Erforschung von UFOs, bringen erstaunliche Hinweise zutage, die historische Ereignisse in einem neuen Licht erscheinen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hangar 1: the UFO Files Altersempfehlung: ab 12

